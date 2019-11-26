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Мэр Орла предложил «разогнать всех»

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26.11.2019

Василий Новиков эмоционально рассказал о проблемах общественного транспорта на оперативном совещании в администрации Орла.

Темой разговора снова стали автобусные перевозки, а именно — недостаточное количество «маршруток» в вечернее время.

Новиков сообщил, что в это воскресенье после 20 часов в Северном районе на остановке «Металлург» он лично ждал автобуса целых 40 минут. Маршрутка так и не приехала.

В итоге мэр призвал главу транспортного отдела мэрии либо навести порядок с перевозками, либо написать заявление об увольнении, а также заявил о необходимости «разогнать всех» нерадивых перевозчиков.

Глава администрации Орла Александр Муромский также отметил, что чиновники, ответственные за транспорт, должны реагировать не только на непосредственные жалобы граждан, но и на нарушения, выявленные с помощью датчиков «ГЛОНАСС».

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