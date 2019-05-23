Мэр Орла поздравил Юрия Сёмина с победой футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России
23.05.2019
Василий Новиков направил тренеру клуба и почётному гражданину города Орла официальное поздравление.
Финальный матч Кубка состоялся 22 мая. Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 и завоевал трофей в восьмой раз, установив ещё и новый рекорд по количеству Кубков России, завоёванных одной командой. При этом в семи случаях Сёмин выигрывал Кубок как тренер «Локомотива» и ещё один раз — как президент клуба.
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