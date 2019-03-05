Мэр Орла потребовал ужесточить контроль за техникой «Спецавтобазы»

Предприятие заподозрили в том, что его спецтехника передвигается по городу, но не убирает его. Источник сообщил, что машины едут с поднятыми лопатами без смеси для посыпания улиц и дорог, чтобы набрать нужный километраж для приборов ГЛОНАСС. Соответствующие жалобы поступили в адрес мэра Василия Новикова.

Мэр заявил, что в случае, если эта информация подтвердится, виновные обязательно понесут наказание. Истину помогут выяснить запсиси камер видеонаблюдения. В ближайшие дни Новикову доложат о ситуации в рабочем порядке. Об этом сообщает «Орёлград».