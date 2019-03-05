Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.03.2019 Вторник 12:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мэр Орла потребовал ужесточить контроль за техникой «Спецавтобазы»

Мэр Орла потребовал ужесточить контроль за техникой «Спецавтобазы»

Версия для печати

05.03.2019

Предприятие заподозрили в том, что его спецтехника передвигается по городу, но не убирает его. Источник сообщил, что машины едут с поднятыми лопатами без смеси для посыпания улиц и дорог, чтобы набрать нужный километраж для приборов ГЛОНАСС. Соответствующие жалобы поступили в адрес мэра Василия Новикова.

Мэр заявил, что в случае, если эта информация подтвердится, виновные обязательно понесут наказание. Истину помогут выяснить запсиси камер видеонаблюдения. В ближайшие дни Новикову доложат о ситуации в рабочем порядке. Об этом сообщает «Орёлград».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53253

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.03.2019

Администрация Орла будет судиться с компанией, которая ремонтирует мост «Дружбы»

05.03.2019

Завтра в Орле в областном краеведческом музее откроется выставка фотоклуба Выборгского ДК Санкт-Петербурга

05.03.2019

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации нацпроектов

05.03.2019

В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей

05.03.2019

В Орловской области могут изменить порядок определения арендной платы за землю

$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online