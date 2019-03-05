Мэр Орла потребовал ужесточить контроль за техникой «Спецавтобазы»
05.03.2019
Предприятие заподозрили в том, что его спецтехника передвигается по городу, но не убирает его. Источник сообщил, что машины едут с поднятыми лопатами без смеси для посыпания улиц и дорог, чтобы набрать нужный километраж для приборов ГЛОНАСС. Соответствующие жалобы поступили в адрес мэра Василия Новикова.
Мэр заявил, что в случае, если эта информация подтвердится, виновные обязательно понесут наказание. Истину помогут выяснить запсиси камер видеонаблюдения. В ближайшие дни Новикову доложат о ситуации в рабочем порядке. Об этом сообщает «Орёлград».
Короткая ссылка obl1.ru/~/53253
Другие новости раздела
05.03.2019
Завтра в Орле в областном краеведческом музее откроется выставка фотоклуба Выборгского ДК Санкт-Петербурга
05.03.2019
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации нацпроектов
05.03.2019
В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей
$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?