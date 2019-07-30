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  3. Мэр Орла назвал ремонт моста «Дружбы» «нехорошим проектом»

Мэр Орла назвал ремонт моста «Дружбы» «нехорошим проектом»

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30.07.2019

«Проект нехороший, работает плохо», — заявил мэр Василий Новиков на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации. Об этом информирует портал «Орловские новости».

Как доложил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин, в данный момент на мосту «Дружбы» идёт «вялотекущий» ремонт. На объекте работают около семи человек. Две балки на мосту заменены со старых на новые.

Теги:ОрёлОрловская область

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