Мэр Орла назвал ремонт моста «Дружбы» «нехорошим проектом»

«Проект нехороший, работает плохо», — заявил мэр Василий Новиков на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации. Об этом информирует портал «Орловские новости».

Как доложил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин, в данный момент на мосту «Дружбы» идёт «вялотекущий» ремонт. На объекте работают около семи человек. Две балки на мосту заменены со старых на новые.