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Орел31.07.2019 Среда 17:53
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  3. Мэр Орла намекнул на «долгожданное» решение по мосту «Дружбы»

Мэр Орла намекнул на «долгожданное» решение по мосту «Дружбы»

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31.07.2019

Василий Новиков опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост, в котором рассказал о впечатлениях от поездки на объект. По его словам, 30 июля на мосту работало лишь два человека. Новиков указал, что при этом отставание от графика является «непозволительным».

Мэр заявил, что в ближайшие дни проведёт совещание с участием всех заинтересованных сторон. Также Новиков написал: «предстоит принять решение, которое давно напрашивается». Не исключено, что речь идёт о расторжении контракта с подрядчиком.

Теги:ОрёлОрловская область

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