Мэр Орла намекнул на «долгожданное» решение по мосту «Дружбы»
31.07.2019
Василий Новиков опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост, в котором рассказал о впечатлениях от поездки на объект. По его словам, 30 июля на мосту работало лишь два человека. Новиков указал, что при этом отставание от графика является «непозволительным».
Мэр заявил, что в ближайшие дни проведёт совещание с участием всех заинтересованных сторон. Также Новиков написал: «предстоит принять решение, которое давно напрашивается». Не исключено, что речь идёт о расторжении контракта с подрядчиком.
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