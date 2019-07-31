Мэр Орла намекнул на «долгожданное» решение по мосту «Дружбы»

Василий Новиков опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост, в котором рассказал о впечатлениях от поездки на объект. По его словам, 30 июля на мосту работало лишь два человека. Новиков указал, что при этом отставание от графика является «непозволительным».

Мэр заявил, что в ближайшие дни проведёт совещание с участием всех заинтересованных сторон. Также Новиков написал: «предстоит принять решение, которое давно напрашивается». Не исключено, что речь идёт о расторжении контракта с подрядчиком.