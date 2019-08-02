Менеджер орловской микрокредитной организации не смогла удержаться от преступления

Уголовное дело о присвоении рассмотрел Болховский районный суд.

В преступлении обвинили менеджера микрокредитной организации. Сотрудница составила расходно-кассовый ордер на своё имя на определённую сумму, изъяла из кассы вверенные ей деньги, якобы, для проведения инкассации, но не внесла их на счёт организации, а распорядилась ими по собственному усмотрению.

Наказанием стал штраф в 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.