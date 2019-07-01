Мемориальная выставка орловского художника откроется на этой неделе
01.07.2019
Экспозиция, посвящённая 70 годовщине со дня рождения Владимира Верижникова, будет выставлена в Орловском музее изобразительных искусств с 5 июля.
Художник ушёл из жизни в 2003 году.
Мемориальную выставку образуют 17 картин разных периодов его творчества. Прежде всего, это полотна, подаренные музею вдовой художника, а также картины, переданные Управлением культуры Орловской области.
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