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Мемориал на Соборовском поле в Орловской области всё же открыли

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22.07.2019

Работа по его созданию началась на официальном уровне ещё в 2012 году. Однако «довести до ума» инициативу удалось только губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

Губернатор отметил, что полная стоимость изначального варианта мемориала на Соборовском поле составляет примерно один миллиард рублей. Однако получить такую сумму из бюджета оказалось слишком сложной задачей. Поэтому проект пока реализовали в более скромной форме при активной финансовой поддержке местных жителей.

В церемонии открытия участвовал Андрей Клычков, первый заместитель губернатора Вадим Тарасов, главный прокурор Орловской области Иван Полуэктов, ректор ОГУ имени Тургенева Ольга Пилипенко, главы муниципальных образований.

Мемориал напоминает о событиях, которые произошли в трсняском районе в июле и августе 1943 года. Тогда в сражениях на Соборовском поле участвовало около полумиллиона человек (с обоих сторон). Также здесь захоронены 39 красноармейцев, которые погибли в том сражении и были удостоены звания «Герой Советского Союза».

Теги:ОрёлОрловская область

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