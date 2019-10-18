Медведь прокатился на мотоцикле по улицам Орла

Многие орловчане стали свидетелями необычного зрелища 17 октября. По улицам города в мотоциклетной коляске катали медведя. Вскоре соответствующие фотографии и видеозаписи появились в социальных сетях.

Предположительно, необычную акцию провели артисты орловского цирка.