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Орел18.10.2019 Пятница 12:22
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Медведь прокатился на мотоцикле по улицам Орла

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18.10.2019

Многие орловчане стали свидетелями необычного зрелища 17 октября. По улицам города в мотоциклетной коляске катали медведя. Вскоре соответствующие фотографии и видеозаписи появились в социальных сетях.

Предположительно, необычную акцию провели артисты орловского цирка.

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