Медведь прокатился на мотоцикле по улицам Орла
18.10.2019
Многие орловчане стали свидетелями необычного зрелища 17 октября. По улицам города в мотоциклетной коляске катали медведя. Вскоре соответствующие фотографии и видеозаписи появились в социальных сетях.
Предположительно, необычную акцию провели артисты орловского цирка.
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