МЧС снова предупредило орловчан о погодных опасностях
27.06.2019
27 июня до 21 часа в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные дождь и ветер (скоростью до 20 метров в секунду).
Непогода может повлечь за собой повреждения линий электропередач и связи, падение крупных конструкций и сухих деревьев, а также перебои с транспортом и системами ЖКХ и дорожных служб.
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