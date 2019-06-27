МЧС снова предупредило орловчан о погодных опасностях

27 июня до 21 часа в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные дождь и ветер (скоростью до 20 метров в секунду).

Непогода может повлечь за собой повреждения линий электропередач и связи, падение крупных конструкций и сухих деревьев, а также перебои с транспортом и системами ЖКХ и дорожных служб.