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МЧС снова предупредило орловчан о погодных опасностях

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27.06.2019

27 июня до 21 часа в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные дождь и ветер (скоростью до 20 метров в секунду).

Непогода может повлечь за собой повреждения линий электропередач и связи, падение крупных конструкций и сухих деревьев, а также перебои с транспортом и системами ЖКХ и дорожных служб.

Теги:ОрёлОрловская область

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