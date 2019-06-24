МЧС предупредило орловчан о плохой погоде

По данным Управления МЧС по Орловской области, сегодня в период до 21 часа на территории нашего региона возможны дожди, грозы, а также порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в тот же период в регионе в отдельных районах прогнозируются умеренные дожди, грозы, северный и северо-восточный ветер скоростью от 5 до 10 метров в секунду днём (с порывами скоростью от 15 до 18 метров в секунду). Ожидаемая дневная температура воздуха — от 25 до 30 градусов.