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МЧС предупредило орловчан о плохой погоде

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24.06.2019

По данным Управления МЧС по Орловской области, сегодня в период до 21 часа на территории нашего региона возможны дожди, грозы, а также порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в тот же период в регионе в отдельных районах прогнозируются умеренные дожди, грозы, северный и северо-восточный ветер скоростью от 5 до 10 метров в секунду днём (с порывами скоростью от 15 до 18 метров в секунду). Ожидаемая дневная температура воздуха — от 25 до 30 градусов.

Теги:ОрёлОрловская область

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