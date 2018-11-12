МЧС предупредило орловцев о похолодании
12.11.2018
Как сообщили в Управлении ведомства, начиная с сегодняшнего вечера в области ожидается холодная погода. Такой прогноз даёт Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу.
Сегодня с 21-го часа в области ожидается переменная облачность без каких-либо осадков, а также юго-восточный ветер скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха будет доходить до минус 13 ночью и до минус 16 днём.
В связи с изменением климатической ситуации МЧС просит жителей области тщательно соблюдать все правила безопасного поведения, в том числе правила эксплуатации электрических и газовых приборов.
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