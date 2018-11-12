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Орел12.11.2018 Понедельник 17:52
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МЧС предупредило орловцев о похолодании

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12.11.2018

Как сообщили в Управлении ведомства, начиная с сегодняшнего вечера в области ожидается холодная погода. Такой прогноз даёт Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу.

Сегодня с 21-го часа в области ожидается переменная облачность без каких-либо осадков, а также юго-восточный ветер скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха будет доходить до минус 13 ночью и до минус 16 днём.

В связи с изменением климатической ситуации МЧС просит жителей области тщательно соблюдать все правила безопасного поведения, в том числе правила эксплуатации электрических и газовых приборов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпогодаМЧС

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