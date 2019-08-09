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МЧС пообещало орловчанам большие проблемы

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07.08.2019

Речь идёт об ухудшении погодных условий. Как сообщает ведомство, завтра в Орловской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

В регионе установится переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от + 13 до + 18 градусов в ночное время и от + 24 до + 29 градусов в дневное время. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Скорость ветра днём составит от 8 до 13 метров в секунду, ночью от 5 до 10 метров в секунду.

Возможными последствиями всего этого будут обрывы ЛЭП, линий связи, сбои в работах транспорта, систем ЖКХ, а также дорожных служб.

«Чрезвычайное» ведомство рекомендует орловчанам убрать с баконов незакреплённые предметы и плотно закрыть окна, а также, при сильном ветре, избегать нахождения у стен домов, деревьев и рекламных конструкций.

Теги:ОрёлОрловская область

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