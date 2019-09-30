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Орел30.09.2019 Понедельник 16:44
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МЧС пообещала орловчанам неприятности

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30.09.2019

В ближайшие сутки в регионе может ухудшиться погода.

Как сообщает Управление МЧС, согласно прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего дня с 21:00 на Орловщине ожидается пасмурная погода, дожди (местами в ночное время — сильные).

Температура воздуха в различных районах и городах области ближайшей ночью будет колебаться от плюс восьми до плюс тринадцати, завтрашним днём от плюс двенадцати до плюс семнадцати. Ветер будет дуть с юго-запада (со скоростью до 14 метров в секунду, а также с порывами до 18 метров в секунду).

МЧС просит орловчан принять меры предосторожности: при сильном ветре укрываться в зданиях, не находиться рядом с крышами, неустройчивыми конструкциями, деревьями. Также нужно позаботиться и об автомобилях — их лучше спрятать в гаражи.

Теги:Орловская областьУправление МЧСпрогноз погоды

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