МЧС опять не радует орловчан прогнозом погоды
01.07.2019
Областное Управление МЧС, ссылаясь на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает жителям региона 2 июля осадки и ветер.
Ближайшей ночью на Орловщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём во вторник в отдельных районах ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы. В областном центре осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду с порывами от 15 до 20 метров в секунду.
Ожидаемая температура воздуха — до + 19 градусов ночью и до + 28 градусов днём.
МЧС просит орловчан проявить бдительность и осторожность.
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