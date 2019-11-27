МЧС обещает орловчанам гололедицу и ледяной дождь
27.11.2019
Такой прогноз на период с 28 по 29 ноября даёт Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.
В это время в ЦФО с Чёрного моря придёт циклон, принеся с собой тёплые атмосферные массы. В связи с этим температура воздуха возрастёт до плюсовых отметок, а на территории Орловщины и соседних регионов может образоваться гололедица, также могут пройти ледяные дожди.
В связи с этим возрастают риски нарушения энергетического снабжения и транспортного сообщения. МЧС рекомендует орловчанам проявлять осторожность и обязательно обращаться в экстренные службы при возникновении аварийных ситуаций.
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