МЧС обещает орловчанам гололедицу и ледяной дождь

Такой прогноз на период с 28 по 29 ноября даёт Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

В это время в ЦФО с Чёрного моря придёт циклон, принеся с собой тёплые атмосферные массы. В связи с этим температура воздуха возрастёт до плюсовых отметок, а на территории Орловщины и соседних регионов может образоваться гололедица, также могут пройти ледяные дожди.

В связи с этим возрастают риски нарушения энергетического снабжения и транспортного сообщения. МЧС рекомендует орловчанам проявлять осторожность и обязательно обращаться в экстренные службы при возникновении аварийных ситуаций.