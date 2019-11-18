Мценский районный суд оштрафовал местного предпринимателя за демонстрацию нацистской символики

На продажу в магазине детской одежды были выставлены спортивные костюмы с нашивками «схожими с нацистской символикой». В суде торговец рассказал, что покупал спортивные костюмы с другими нашивками, но так как закупка была оптовая, то все костюмы он проверить не мог. Предприниматель также пообещал впредь быть более внимательным при закупке товара. Суд постановил оштрафовать продавца на тысячу рублей и изъять из продажи спорный товар.