Мценские металлурги освоили инновационное покрытие для стального проката

«КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР» из Мценска, производящая холоднокатаный стальной прокат, инвестировала 25 миллионов рублей в организацию производства по нанесению полимерных покрытий на свою продукцию.

Инвестсоглашение между Правительством Орловской области и обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР» об открытии линии производства на 76 новых рабочих мест подписали сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор ООО «КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР» Василий Чернецов. Это один из пилотных проектов, входящих в территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск».

«КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР» собирается наносить полимерные покрытия самых разных цветов на рулонный прокат различной толщины. Пробные партии продукции уже выпущены, ведётся окончательная наладка оборудования.