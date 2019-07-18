Мценск больше не будет «белым пятном» на google-картах

Мценский краеведческий музей проводит интересную акцию — краеведческий проект «Прошагай город». Участники, вооружившись смартфонами, пройдут по различным маршрутам, сфотографируют около 60 мценских достопримечательностей и разместят снимки на google-картах. Это позволит пользователям сервиса получить более полное визуальное представление о городе.

Участвовать в акции могут все желающие. Встреча состоится 20 июля в 12 часов во Мценске у памятника Тургеневу в местном парке культуры и отдыха.