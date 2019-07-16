Mazda «потерпела крушение» в орловской «глубинке»
16.07.2019
ДТП случилось на трассе «Залегощь — Красное» на четвёртом километре дороги 15 июля в 8 часов 40 минут. Водитель Mazda 3 (1955 года рождения) не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет и опрокидывание. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Автомобилист получил телесные повреждения. Его доставили в Залегощенскую ЦРБ.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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