Mazda «потерпела крушение» в орловской «глубинке»

ДТП случилось на трассе «Залегощь — Красное» на четвёртом километре дороги 15 июля в 8 часов 40 минут. Водитель Mazda 3 (1955 года рождения) не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет и опрокидывание. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Автомобилист получил телесные повреждения. Его доставили в Залегощенскую ЦРБ.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области