Мать госпитализированной 11-летней девочки наказали

О результатах собственной проверки сообщила прокуратура Орловской области.

Выяснилось, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья должен был проходить реабилитацию по индивидуальной программе, однако её основная часть не исполнялась. Медицинская реабилитация проводилась не в полной мере.

Мать девочки привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с нахождением её трех малолетних детей 8 и 9 октября в Дмитровском районе в условиях, угрожающих их здоровью и развитию (они находились в непригодном для проживания доме). Сообщается, что женщину оштрафовали по статье 5.35 (размер штрафа по данной административной статье составляет от 4 до 5 тысяч рублей).

Также после этого семью поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении.

В прокуратуре отмечают, что ранее семья на учёте не стояла, необходимая индивидуальная работа не проводилась на системной основе, хотя для этого существовали основания. Отсутствовал и контроль за эффективностью реабилитации девочки с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим ответственным лицам внесены прокурорские представления.

Подробно о ситуации на минувшей неделе рассказали на специальной пресс-конференции.

Также интервью на эту тему для телеканала «Первый областной» дал региональный уполномоченный по правам ребёнка Владимир Поляков.