Массовое ДТП произошло сегодня у кладбища в Орле

Авария случилась примерно в 15:30 в Советском районе у Наугорского кладбища на улице Лескова. Управление МЧС по Орловской области сообщает об одном пострадавшем.

По предварительным данным, участниками ДТП стали грузовик MAN, «Лада-Приора», машина такси «Лада-Ларгус» и маршрутный автобус «Газель».

В результате столкновения из бензобака грузового автомобиля на дорогу вылилась солярка. Сотрудникам МЧС пришлось очищать трассу от топлива.

Также авария затруднила автомобильное движение в этом районе.