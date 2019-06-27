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Массовое ДТП произошло сегодня у кладбища в Орле

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27.06.2019

Авария случилась примерно в 15:30 в Советском районе у Наугорского кладбища на улице Лескова. Управление МЧС по Орловской области сообщает об одном пострадавшем.

По предварительным данным, участниками ДТП стали грузовик MAN, «Лада-Приора», машина такси «Лада-Ларгус» и маршрутный автобус «Газель».

В результате столкновения из бензобака грузового автомобиля на дорогу вылилась солярка. Сотрудникам МЧС пришлось очищать трассу от топлива.

Также авария затруднила автомобильное движение в этом районе.

Теги:ОрёлОрловская область

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