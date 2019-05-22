Массовая печать налоговых уведомлений для Орловской области состоится в июле этого года
22.05.2019
Печатать квитанции будет Центр печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России города Москвы. Об этом сообщили в областном Управлении Федеральной Налоговой Службы.
Речь идёт об уведомлениях на уплату имущественных налогов за минувший год.
Орловчане, зарегистрированные в сервисе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика», получат не бумажные извещения, а электронные послания в свой личный кабинет.
Крайний срок уплаты имущественных налогов за 2018 год — 1 декабря 2019 года.
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