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  3. Массовая печать налоговых уведомлений для Орловской области состоится в июле этого года

Массовая печать налоговых уведомлений для Орловской области состоится в июле этого года

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22.05.2019

Печатать квитанции будет Центр печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России города Москвы. Об этом сообщили в областном Управлении Федеральной Налоговой Службы.

Речь идёт об уведомлениях на уплату имущественных налогов за минувший год.

Орловчане, зарегистрированные в сервисе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика», получат не бумажные извещения, а электронные послания в свой личный кабинет.

Крайний срок уплаты имущественных налогов за 2018 год — 1 декабря 2019 года.

Теги:ОрёлОрловская область

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