Маршрутку остановил цветок
30.10.2019
В Орле произошло необычное ДТП. Инцидент случился 29 октября около 17 часов на Тургеневском мосту.
По предварительным данным, у автобуса Hyundai, который следовал по одному из городских маршрутов, отказали тормоза. Маршрутка вылетела на клумбу и остановилась, наехав на топиарную фигуру «цветок».
В этот момент в автобусе находились пассажиры, однако ДТП обошлось без погибших и пострадавших.
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