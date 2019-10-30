Маршрутку остановил цветок

В Орле произошло необычное ДТП. Инцидент случился 29 октября около 17 часов на Тургеневском мосту.

По предварительным данным, у автобуса Hyundai, который следовал по одному из городских маршрутов, отказали тормоза. Маршрутка вылетела на клумбу и остановилась, наехав на топиарную фигуру «цветок».

В этот момент в автобусе находились пассажиры, однако ДТП обошлось без погибших и пострадавших.