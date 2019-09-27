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Орел27.09.2019 Пятница 13:52
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Маршрутка сбила орловчанку

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27.09.2019

Авария случилась 26 сентября около 20 часов в Орле на Октябрьской улице у дома № 53.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «ПАЗ» следовал со стороны Красноармейской улице. Автобусом управлял водитель 1955 года рождения. В салоне были пассажиры.

Орловчанка (1988 года рождения) переходила дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения.

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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