Маршрутка сбила орловчанку
27.09.2019
Авария случилась 26 сентября около 20 часов в Орле на Октябрьской улице у дома № 53.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «ПАЗ» следовал со стороны Красноармейской улице. Автобусом управлял водитель 1955 года рождения. В салоне были пассажиры.
Орловчанка (1988 года рождения) переходила дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
Пострадавшая получила телесные повреждения.
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