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Орел25.11.2019 Понедельник 11:29
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Маршрутка сбила девушку-подростка на «зебре»

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25.11.2019

Авария случилась 22 ноября в 7:30 в Орле на Комсомольской улице рядом со сквером Ермолова.

15-летняя орловчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. На девушку наехал «ПАЗ», которым управлял 43-летний водитель.

Орловчанка получила телесные повреждения, однако госпитализация ей не понадобилась. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

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