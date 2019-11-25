Маршрутка сбила девушку-подростка на «зебре»
25.11.2019
Авария случилась 22 ноября в 7:30 в Орле на Комсомольской улице рядом со сквером Ермолова.
15-летняя орловчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. На девушку наехал «ПАЗ», которым управлял 43-летний водитель.
Орловчанка получила телесные повреждения, однако госпитализация ей не понадобилась. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58605
Другие новости раздела
25.11.2019
В Орле украли экскаватор
$ USD63.7101(-0.13)23.11
€ EUR70.5207(-0.18)23.11
Наш опрос
В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?