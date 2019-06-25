Маршрут Всероссийского театрального марафона пройдёт и через Орёл

Областной центр присоединится к акции 5 и 6 июля.

Акция проходит в виде эстафеты: региональные театральные труппы, приезжая в соседние регионы с гастролями, передают следующим участникам специальный символ Года театра. Это статуэтка в виде амфитеатра с гербами всех субъектов России. Марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде.

5 июля в Орле в театре имени Тургенева произойдёт передача символа. Затем в течение этого и следующего дня в нашем городе будут показаны спектакли Тульского академического театра имени Горького: «Земля Эльзы», «Заповедник» и «33 счастья».

После этого уже орловчане (труппа Орловского театра кукол) отправится в Липецк. Здесь 8 и 9 июля театр покажет спектакль «Капля жизни» по сказкам Тургенева.