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Орел26.06.2019 Среда 10:49
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Мальчик в Орле чуть не погиб на воде

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26.06.2019

ЧП случилось на Центральном городском пляже 25 июня около 18 часов. Группа несовершеннолетних плавала в Оке. 11-летний мальчик начал тонуть. К счастью, это вовремя заметил дежурный спасатель. Он бросился в воду и спас ребёнка.

Мать мальчика в этот момент находилась на берегу.

Медицинская помощь юному орловчанину не потребовалась. Об этом информирует Управление МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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