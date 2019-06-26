Мальчик в Орле чуть не погиб на воде

ЧП случилось на Центральном городском пляже 25 июня около 18 часов. Группа несовершеннолетних плавала в Оке. 11-летний мальчик начал тонуть. К счастью, это вовремя заметил дежурный спасатель. Он бросился в воду и спас ребёнка.

Мать мальчика в этот момент находилась на берегу.

Медицинская помощь юному орловчанину не потребовалась. Об этом информирует Управление МЧС по Орловской области.