Мальчик в Орле чуть не погиб на воде
26.06.2019
ЧП случилось на Центральном городском пляже 25 июня около 18 часов. Группа несовершеннолетних плавала в Оке. 11-летний мальчик начал тонуть. К счастью, это вовремя заметил дежурный спасатель. Он бросился в воду и спас ребёнка.
Мать мальчика в этот момент находилась на берегу.
Медицинская помощь юному орловчанину не потребовалась. Об этом информирует Управление МЧС по Орловской области.
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