Майор распустил руки и лишился звания
31.10.2019
Суд приговорил экс-заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» к 3 годам колонии общего режима. Также его лишили звания «майор полиции» и (на два года) права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
Как установило следствие, экс-полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей на своём рабочем месте, применил физическое насилие к женщине-следователю, причинив ей боль и повреждение. Причиной стали личные неприязненные отношения.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
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