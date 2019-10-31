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Орел31.10.2019 Четверг 11:49
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Майор распустил руки и лишился звания

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31.10.2019

Суд приговорил экс-заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» к 3 годам колонии общего режима. Также его лишили звания «майор полиции» и (на два года) права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Как установило следствие, экс-полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей на своём рабочем месте, применил физическое насилие к женщине-следователю, причинив ей боль и повреждение. Причиной стали личные неприязненные отношения.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

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