Любовь к азарту довела орловчан до суда
25.11.2019
Следственный комитет передал в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении двух орловчан. Мужчины обвиняются в незаконной организации азартных игр.
По версии следствия, в 2017 и 2018 годах орловчане проводили азартные игры во Мценске в трёх помещениях.
Суд рассмотрит вопрос о назначении им меры уголовно-правового характера в виде штрафа.
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