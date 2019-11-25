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Любовь к азарту довела орловчан до суда

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25.11.2019

Следственный комитет передал в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении двух орловчан. Мужчины обвиняются в незаконной организации азартных игр.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах орловчане проводили азартные игры во Мценске в трёх помещениях.

Суд рассмотрит вопрос о назначении им меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

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