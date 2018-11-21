Лучшим «Воспитателем года» России стала педагог из Подмосковья
21.11.2018
Победителем ежегодного профессионального конкурса стала Анастасия Шлемко из Химок, сотрудник детского сада № 52 Московской области.
Финал конкурса состоялся в Орле сегодня. Торжественная церемония прошла в ТМК «ГРИНН».
Представитель Орловской области — Наталья Королёва, педагог отделения по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы Орловского района — была отмечена специальной наградой губернатора Андрея Клычкова.
Также подарки губернатора (жемчужины) получили 15 лауреатов конкурса. Всего в финале «Воспитателя года» участвовали 73 человека.
Финал проводился в Орле, так как в предыдущем году в конкурсе победил участник из Орловской области.
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