Лучшим «Воспитателем года» России стала педагог из Подмосковья

Победителем ежегодного профессионального конкурса стала Анастасия Шлемко из Химок, сотрудник детского сада № 52 Московской области.

Финал конкурса состоялся в Орле сегодня. Торжественная церемония прошла в ТМК «ГРИНН».

Представитель Орловской области — Наталья Королёва, педагог отделения по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы Орловского района — была отмечена специальной наградой губернатора Андрея Клычкова.

Также подарки губернатора (жемчужины) получили 15 лауреатов конкурса. Всего в финале «Воспитателя года» участвовали 73 человека.

Финал проводился в Орле, так как в предыдущем году в конкурсе победил участник из Орловской области.