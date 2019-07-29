«Лучший врач» области сам рассказал об истинных причинах своего ухода из орловской медицины

Заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ имени Круглой, победитель областного конкурса «Лучший врач» 2017 года Алексей Голубенко прокомментировал информацию о своём скором увольнении, размещённую в соцсетях и СМИ.

Голубенко подтвердил, что увольняется из НКМЦ и покидает Орловщину, но отметил, что делает это «исключительно по личным обстоятельствам».

«Это чисто семейный вопрос. Мы переезжаем в Санкт-Петербург, там учится мой сын. Я сам читаю СМИ и вижу, какие причины моего ухода там называют. Это не связано ни с взаимоотношениями с руководством больницы, ни с условиями работы, ни с зарплатой. Если будет возможность, я с удовольствием продолжу сотрудничество с Орловской областью, например, в качестве консультанта», — отметил Голубенко.

Также новости об увольнении Алексея Голубенко и врача-гематолога отделения детской онкологии НКМЦ имени Круглой Алексея Рябко прокомментировала главный врач центра Людмила Крылова.

«Оба врача покидают больницу и регион не из-за каких-то внутренних конфликтов, не из-за отсутствия перспектив, как пишут в соцсетях — этого и близко нет. Поэтому читать подобное неприятно и обидно. К примеру, в прошлом году в Перинатальном центре открылось новое отделение гинекологии с оборудованием, как в федеральных центрах. Оно открыло новые горизонты для работы.

Голубенко уезжает в Санкт-Петербург, там у него сын, которому нужна поддержка. Он сам очень сожалеет, что вынужден уехать, но есть обстоятельства, которые выше нас. В своё время Алексей Евгеньевич приехал работать в Орловскую область после ординатуры. И именно Орловщина дала ему такой рост, у него были все условия для развития. В 2014 году он уже покидал регион, два года работал в Москве, но затем вернулся. Не угадаешь, как может сложиться жизнь.

Что касается Алексея Рябко, то он возвращается с семьёй в Донецк. В своё время он покинул родину из-за войны. Но там остались пожилые родители, которые не захотели бросать дом и переезжать в Россию. Он возвращается к родителям, к себе домой», — пояснила Крылова.

Также главврач отметила, что коллектив с огромным сожалением отпускал двух замечательных специалистов.

«Мы провожали их со слезами. Но я не могу привязать их к больнице, какими бы замечательными врачами они ни были. Жизнь диктует свои условия», — подчеркнула руководитель учреждения.

Крылова привела пример с доктором-неврологом Алексеем Макаровым, который в прошлом году также уезжал в Москву, но вскоре вернулся в НКМЦ и сейчас ведёт приём детей в обычном режиме. Также главврач сообщила, что после 15 сентября этого года по постановлению правительства Орловской области в регионе поднимется базовый оклад всех медицинских работников — врачей, заведующих отделениями, медицинских сестёр, лаборантов.

Также свой комментарий озвучил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

«К сожалению, кадровых перемен не удаётся избежать даже в крупных и известных лечебных учреждениях всей страны. И не только лечебных. Все мы люди, и у нас есть субъективные причины. Далеко не всегда роль в наших решениях играет заработная плата или комфортные условия на рабочем месте. Есть обстоятельства, которые сильнее нас. И это именно те случаи. Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Будем воспитывать новое поколение врачей. Уверен, что среди них есть талантливые и с горящими сердцами. Хочу сказать, что мы всегда будем рады возвращению наших врачей в Орел. Департамент приложит все усилия для создания комфортных условий работы, которые позволят развиваться нашим специалистам», — заявил Залогин.