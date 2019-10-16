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Лучший вариант обустройства исторического центра Орла выберут на всероссийском конкурсе

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16.10.2019

Правительство Орловской области планирует объявить всероссийский конкурс на лучшую концепцию локации исторического центра города Орла. Перед этим будут определены приоритетные территории, которые и предложат участникам для творческого переосмысления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Перспективы развития исторического центра Орла обсудили на встрече представителей Департамента по проектам развития территорий Орловской области с экспертным сообществом Москвы. Мероприятие прошло в российской столице. В дискуссии приняли участие 20 приглашённых экспертов — представители Министерства строительства РФ, Союза архитекторов России, ведущих архитектурных бюро Москвы, архитектурных школ и градостроительных компаний.

Это уже восьмая встреча, посвящённая данной теме, организованная региональными властями. Однако все предыдущие проходили не в Москве, а в Орле. В них участвовали орловские краеведы, архитекторы, работники культурных учреждений, общественники, представители туристского бизнеса.

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