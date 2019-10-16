Лучший вариант обустройства исторического центра Орла выберут на всероссийском конкурсе

Правительство Орловской области планирует объявить всероссийский конкурс на лучшую концепцию локации исторического центра города Орла. Перед этим будут определены приоритетные территории, которые и предложат участникам для творческого переосмысления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Перспективы развития исторического центра Орла обсудили на встрече представителей Департамента по проектам развития территорий Орловской области с экспертным сообществом Москвы. Мероприятие прошло в российской столице. В дискуссии приняли участие 20 приглашённых экспертов — представители Министерства строительства РФ, Союза архитекторов России, ведущих архитектурных бюро Москвы, архитектурных школ и градостроительных компаний.

Это уже восьмая встреча, посвящённая данной теме, организованная региональными властями. Однако все предыдущие проходили не в Москве, а в Орле. В них участвовали орловские краеведы, архитекторы, работники культурных учреждений, общественники, представители туристского бизнеса.