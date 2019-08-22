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Лучших орловских школьников поддержат рублём

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22.08.2019

61 ребёнок в школах Орла в новом учебном году будет получать ежемесячную стипендию. Размер выплаты составляет 2 тысячи рублей.

Список учащихся составили в мэрии. Как сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, все дети добились заметных успехов в различных сферах деятельности.

Как сообщают «Орловские новости», окончательное решение по данному вопросу на ближайшей сессии примет Орловский городской Совет народных депутатов.

Теги:ОрёлОрловская областьшколымэрияГорсоветстипендия

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