Лучших орловских школьников поддержат рублём
22.08.2019
61 ребёнок в школах Орла в новом учебном году будет получать ежемесячную стипендию. Размер выплаты составляет 2 тысячи рублей.
Список учащихся составили в мэрии. Как сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, все дети добились заметных успехов в различных сферах деятельности.
Как сообщают «Орловские новости», окончательное решение по данному вопросу на ближайшей сессии примет Орловский городской Совет народных депутатов.
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