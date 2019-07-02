Лучшие школы по итогам ЕГЭ назвали в Орле

Как рассказал начальник городского управления образования Александр Шатохин, в этом году в областном центре 28 выпускников сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов. При этом двое набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам (Андрей Привалов (школа № 29) — по русскому языку и математике профильного уровня, София Бруснецова (школа № 5) — по русскому языку и литературе).

По школам «стобалльники» распределились следующим образом: пять максимальных результатов — в школе № 5, четыре — в школе № 50, по три — в школах № 1, № 19 и № 34, по два — в школах № 22, № 23 и № 37. Однако подвести окончательные результаты можно будет только после того, как завершится период резервного срока сдачи ЕГЭ.