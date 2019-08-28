Лучшие орловские педагоги получат миллионы

На премии для победителей конкурса лучших педагогических работников Орловской области потратят 1 миллион 800 тысяч рублей.

Эту сумму распределят между 36 педагогами. Каждый получит по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Список победителей утверждён. В их числе — школьные учителя, воспитатели из учреждений дошкольного образования, преподаватели колледжей и техникумов, педагоги дополнительного образования и другие специалисты из различных муниципальных образований Орловщины.

Конкурс проводил областной Департамент образования.