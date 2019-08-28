Лучшие орловские педагоги получат миллионы
28.08.2019
На премии для победителей конкурса лучших педагогических работников Орловской области потратят 1 миллион 800 тысяч рублей.
Эту сумму распределят между 36 педагогами. Каждый получит по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Список победителей утверждён. В их числе — школьные учителя, воспитатели из учреждений дошкольного образования, преподаватели колледжей и техникумов, педагоги дополнительного образования и другие специалисты из различных муниципальных образований Орловщины.
Конкурс проводил областной Департамент образования.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56880
Другие новости раздела
$ USD66.2608(+0.29)28.08
€ EUR73.6091(+0.21)28.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...