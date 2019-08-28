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Орел28.08.2019 Среда 11:56
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Лучшие орловские педагоги получат миллионы

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28.08.2019

На премии для победителей конкурса лучших педагогических работников Орловской области потратят миллион 800 тысяч рублей.

Эту сумму распределят между 36 педагогами. Каждый получит по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Список победителей утверждён. В их числе — школьные учителя, воспитатели из учреждений дошкольного образования, преподаватели колледжей и техникумов, педагоги дополнительного образования и другие специалисты из различных муниципальных образований Орловщины.

Конкурс проводил областной Департамент образования.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковконкурсыобразованиепедагоги

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