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Орел05.07.2019 Пятница 17:04
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Лучшие детские сады названы в Орловской области

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05.07.2019

Подведены итоги конкурса «Детский сад года». Мероприятие проводил Департамент образования Орловской области.

В номинации «Городской детский сад» победил детский сад № 48 Орла. Призёрами стали садики № 17 Орла и № 2 Болхова.

В номинации «Сельский детский сад» лучшим признан детсад № 1 «Солнышко» посёлка городского типа Колпна. Призовые места заняли детский сад «Солнышко» Хотынецкого района и отделение по дошкольному образованию № 4 Знаменской школы Орловского района.

Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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