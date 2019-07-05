Лучшие детские сады названы в Орловской области
05.07.2019
Подведены итоги конкурса «Детский сад года». Мероприятие проводил Департамент образования Орловской области.
В номинации «Городской детский сад» победил детский сад № 48 Орла. Призёрами стали садики № 17 Орла и № 2 Болхова.
В номинации «Сельский детский сад» лучшим признан детсад № 1 «Солнышко» посёлка городского типа Колпна. Призовые места заняли детский сад «Солнышко» Хотынецкого района и отделение по дошкольному образованию № 4 Знаменской школы Орловского района.
Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.
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