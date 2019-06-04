Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.06.2019 Вторник 12:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Лиза Алерт» проведет в Орле межрегиональные учения добровольцев

«Лиза Алерт» проведет в Орле межрегиональные учения добровольцев

Версия для печати

04.06.2019

Межрегиональные учения добровольцев из разных регионов страны проведет в Орле поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Полевые учения состоятся в Медведевском лесу 15 июня, об этом сообщают организаторы.

Обучать добровольцев-поисковиков будут опытные инструкторы «Лиза Алерт». Участники будут отрабатывать навыки поиска пропавших людей в различных предлагаемых условиях. Также добровольцы получат практические навыки обращения с необходимым поисковым оборудованием, включая компас, комплексы радиосвязь, GPS-навигатор и др.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьЛиза Алерт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55041

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.06.2019

В Орле директора «Ринг-Агро» подозревают в укрытии от налогов трёх миллионов рублей

04.06.2019

Центр «Десантник» удостоился президентского гранта

04.06.2019

Александр Муромский ответит на вопросы жителей в прямом эфире

04.06.2019

В Орловской области активизирована работа по исполнению поручений Президента страны Владимира Путина в сфере культуры и искусства

04.06.2019

Знак ограничения по высоте у Ленинского моста в Орле установят сегодня

$ USD65.5547(+0.17)04.06
€ EUR73.218(+0.37)04.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online