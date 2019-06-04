«Лиза Алерт» проведет в Орле межрегиональные учения добровольцев
04.06.2019
Межрегиональные учения добровольцев из разных регионов страны проведет в Орле поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Полевые учения состоятся в Медведевском лесу 15 июня, об этом сообщают организаторы.
Обучать добровольцев-поисковиков будут опытные инструкторы «Лиза Алерт». Участники будут отрабатывать навыки поиска пропавших людей в различных предлагаемых условиях. Также добровольцы получат практические навыки обращения с необходимым поисковым оборудованием, включая компас, комплексы радиосвязь, GPS-навигатор и др.
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