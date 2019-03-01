Ливны возьмут из бюджета Орловской области кредит в 10 миллионов рублей

Средства берутся под залог нежилого здания и земельного участка на улице Ленина, 7, сроком на три года. Соответствующее предложение мэрии Ливен одобрили на сессии горсовета.

Кредитные средства привлекаются для частичного покрытия дефицита городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ливен.