Ливны возьмут из бюджета Орловской области кредит в 10 миллионов рублей
01.03.2019
Средства берутся под залог нежилого здания и земельного участка на улице Ленина, 7, сроком на три года. Соответствующее предложение мэрии Ливен одобрили на сессии горсовета.
Кредитные средства привлекаются для частичного покрытия дефицита городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ливен.
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