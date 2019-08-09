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Ливны «оздоровят» почти на 20 миллионов рублей

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09.08.2019

Власти потратят 19 миллионов 800 тысяч рублей на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в этом городе в рамках развития спорта в Орловской области. Сумма запланирована на текущий год. Соответствующее заключение с Минспорта РФ уже заключено. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В рамках этого же соглашения планируется закупить оборудование для спортшкол олимпийского резерва (на 36 миллионов рублей) и для училища олимпийского резерва (на 6 миллионов 700 тысяч рублей), а также комплекты искусственных покрытий для футбольных полей (на 9 с половиной миллионов).

Кроме того, заключено и второе соглашение на общую сумму около 70 миллионов рублей. В его рамках в десяти районах Орловской области построят малые спортивные площадки для тестирования граждан по системе «ГТО», а также уже в сентябре в Орле на стадионе Ленина откроют новое футбольное поле.

Также федеральный бюджет направил на Орловщину ещё около 6 миллионов рублей для подготовки спортивного резерва сборных трёх учреждений (спортшкол № 1 и «Русичи» и училища олимпийского резерва).

Теги:ОрёлОрловская область

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