Ливенский призывник «откосил» от армии, подделав медсправку

Об этом сообщает издание «Уездный город». Военная прокуратура Брянского гарнизона установила, что документы поддельные и назначила проверку.

В ходе расследования было установлено, что ливенец предоставил в комиссариат акт исследования состояния здоровья, по которому молодой человек к строевой службе не годен. И именно на основании этой справки призывная комиссия Ливенского района освободила парня от призыва.

Проверяющие установили, что на медицинской справке расположены не оттиски штампов и гербовых печатей, а их изображения, отпечатанные на принтере.

Ливенский суд удовлетворил иск военной прокуратуры Брянского гарнизона и признал выданный ливенцу военный билет недействительным.