Ливенский призывник «откосил» от армии, подделав медсправку
29.05.2019
Об этом сообщает издание «Уездный город». Военная прокуратура Брянского гарнизона установила, что документы поддельные и назначила проверку.
В ходе расследования было установлено, что ливенец предоставил в комиссариат акт исследования состояния здоровья, по которому молодой человек к строевой службе не годен. И именно на основании этой справки призывная комиссия Ливенского района освободила парня от призыва.
Проверяющие установили, что на медицинской справке расположены не оттиски штампов и гербовых печатей, а их изображения, отпечатанные на принтере.
Ливенский суд удовлетворил иск военной прокуратуры Брянского гарнизона и признал выданный ливенцу военный билет недействительным.
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