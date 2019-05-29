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Орел29.05.2019 Среда 15:08
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  3. Ливенский призывник «откосил» от армии, подделав медсправку

Ливенский призывник «откосил» от армии, подделав медсправку

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29.05.2019

Об этом сообщает издание «Уездный город». Военная прокуратура Брянского гарнизона установила, что документы поддельные и назначила проверку.

В ходе расследования было установлено, что ливенец предоставил в комиссариат акт исследования состояния здоровья, по которому молодой человек к строевой службе не годен. И именно на основании этой справки призывная комиссия Ливенского района освободила парня от призыва.

Проверяющие установили, что на медицинской справке расположены не оттиски штампов и гербовых печатей, а их изображения, отпечатанные на принтере.

Ливенский суд удовлетворил иск военной прокуратуры Брянского гарнизона и признал выданный ливенцу военный билет недействительным.

Теги:ОрёлОрловская областьЛивны

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