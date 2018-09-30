«Ливенская газета» стала победителем Всероссийского конкурса «Моя земля Россия»

Подведены итоги Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия».

Он проводился с 5 июня по 31 августа 2018 года. Организатор конкурса — пресс-служба Минсельхоза России. Подать заявку на участие в состязании могли журналисты федеральных, региональных и городских газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, редакции периодических и интернет изданий, блогеры по нескольким номинациям: социальное развитие села, агротуризм, развитие фермерства и кооперации, успешная сельская семья, успешные АПК-проекты — сельским территориям и др.

Основной целью конкурса стало выявление и поощрение реализованных проектов, создание новых циклов медиапроектов на телевидении, радио, на интернет-ресурсах, в печатных изданиях, направленных на создание положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности, распространение передового опыта развития сельских территорий, повышение значимости сельскохозяйственного труда, сохранение народных традиций, историко-культурных ценностей.

Коллектив авторов «Ливенской газеты» занял почетное 3 место в номинации «Импортозамещение: российское — значит отличное!» с материалом «Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия района активно включились в программу по импортозамещению».

Победители и призеры конкурса получат дипломы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и денежные премии. Церемония награждения состоится 11 октября на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в Москве.