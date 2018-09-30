Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.09.2018 Воскресенье 21:56
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Ливенская газета» стала победителем Всероссийского конкурса «Моя земля Россия»

«Ливенская газета» стала победителем Всероссийского конкурса «Моя земля Россия»

Версия для печати

28.09.2018

Подведены итоги Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия».

Он проводился с 5 июня по 31 августа 2018 года. Организатор конкурса — пресс-служба Минсельхоза России. Подать заявку на участие в состязании могли журналисты федеральных, региональных и городских газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, редакции периодических и интернет изданий, блогеры по нескольким номинациям: социальное развитие села, агротуризм, развитие фермерства и кооперации, успешная сельская семья, успешные АПК-проекты — сельским территориям и др.

Основной целью конкурса стало выявление и поощрение реализованных проектов, создание новых циклов медиапроектов на телевидении, радио, на интернет-ресурсах, в печатных изданиях, направленных на создание положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности, распространение передового опыта развития сельских территорий, повышение значимости сельскохозяйственного труда, сохранение народных традиций, историко-культурных ценностей.

Коллектив авторов «Ливенской газеты» занял почетное 3 место в номинации «Импортозамещение: российское — значит отличное!» с материалом «Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия района активно включились в программу по импортозамещению».

Победители и призеры конкурса получат дипломы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и денежные премии. Церемония награждения состоится 11 октября на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в Москве.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49504

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.09.2018

Орловские депутаты поддержали состав правительства Клычкова

28.09.2018

Орловская область выступила за разработку государственной программы РФ «Земский учитель»

28.09.2018

В августе на Орловщине зафиксирована самая низкая инфляция в ЦФО

1
28.09.2018

Гендиректор ООО "Орловский торт" предстанет перед судом по обвинению в убийстве

28.09.2018

В Орле обсудили работу органов местного самоуправления

$ USD65.5906(-0.24)29.09
€ EUR76.2294(-0.81)29.09

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online