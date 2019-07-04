Ливенская ЦРБ осталась без компьютерного томографа

Как сообщает «Уездный город Ливны», в аппарате вышла из строя рентгеновская трубка. Его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

Томограф работал в первичном сосудистом отделении Ливенской Центральной Районной Больницы, где оказывают медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

ЦРБ получила аппарат в 2010 году. На 2020 год планировалась его замена.

Сейчас Департамент здравоохранения Орловской области в срочном режиме решает вопрос о выделении необходимых средств и проведении ремонта томографа. Работы предварительно оцениваются в 16 миллионов 800 тысяч рублей.