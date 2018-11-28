Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2018 Среда 11:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Ливенцы расшумелись

Ливенцы расшумелись

Версия для печати

28.11.2018

В этом году жителей города стали чаще наказывать за нарушение тишины и покоя. Как сообщает «Уездный город Ливны», с 1 января составлено 45 протоколов. В минувшем году их было 36.

Общая сумма наложенных штрафов составила 16 тысяч рублей (против 4 тысяч в минувшем году).

Такую информацию СМИ сообщили в административной комиссии города Ливны.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьзакон о тишинеЛивны

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50979

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2018

В Орле откроется выставка моделей «Прорыв»

28.11.2018

В театре «Свободное пространство» пройдёт фотовыставка «Орёл тургеневский»

28.11.2018

Программа по благоустройству дворовых территорий в Орле выполнена на 100%

28.11.2018

Управление ГИБДД Орловской области рассказало о местах установки приборов фотофиксаци на 28 ноября

28.11.2018

В Орловской области выросли доходы и расходы

$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online