Ливенцы расшумелись

В этом году жителей города стали чаще наказывать за нарушение тишины и покоя. Как сообщает «Уездный город Ливны», с 1 января составлено 45 протоколов. В минувшем году их было 36.

Общая сумма наложенных штрафов составила 16 тысяч рублей (против 4 тысяч в минувшем году).

Такую информацию СМИ сообщили в административной комиссии города Ливны.