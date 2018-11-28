Ливенцы расшумелись
28.11.2018
В этом году жителей города стали чаще наказывать за нарушение тишины и покоя. Как сообщает «Уездный город Ливны», с 1 января составлено 45 протоколов. В минувшем году их было 36.
Общая сумма наложенных штрафов составила 16 тысяч рублей (против 4 тысяч в минувшем году).
Такую информацию СМИ сообщили в административной комиссии города Ливны.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50979
Другие новости раздела
28.11.2018
Управление ГИБДД Орловской области рассказало о местах установки приборов фотофиксаци на 28 ноября
$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?