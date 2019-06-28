Ливень затопил подъезд в Орле

Это случилось в доме по улице Нормандия-Неман, 101. Соответствующая видеозапись опубликована в группе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте». На ней видно, как дождевая вода обильно льётся на лестничные площадки и марши.

Первый после долгого перерыва значительный дождь выпал в Орле 27 июня вечером.