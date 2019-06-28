Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.06.2019 Пятница 12:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Ливень затопил подъезд в Орле

Ливень затопил подъезд в Орле

Версия для печати

28.06.2019

Это случилось в доме по улице Нормандия-Неман, 101. Соответствующая видеозапись опубликована в группе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте». На ней видно, как дождевая вода обильно льётся на лестничные площадки и марши.

Первый после долгого перерыва значительный дождь выпал в Орле 27 июня вечером.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55615

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.06.2019

Подрядчика, который будет убирать Оку и Орлик, определили в Орле

28.06.2019

Росреестр готов прийти в дом к каждому орловчанину

28.06.2019

ДТП с тремя пострадавшими случилось в Орловской области

28.06.2019

Орловским пешеходам с сегодняшнего дня надо быть внимательнее на дорогах

28.06.2019

Крупную партию тяжёлых наркотиков изъяли в Орле

$ USD63.0452(+0.24)28.06
€ EUR71.6635(+0.28)28.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online