Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.08.2019 Пятница 09:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Лестницы на Тургеневском мосту в Орле не ремонтировались 48 лет

Лестницы на Тургеневском мосту в Орле не ремонтировались 48 лет

Версия для печати

08.08.2019

Об этом напомнило региональное отделение «Народного фронта».

Мост открыт в 1971 году. С этого времени он не ремонтировался (за исключением асфальта на проезжей части). Сейчас лестницы, ведущие на мост, являются одним из самых изношенных элементов конструкции.

На состояние лестниц пожаловались в ОНФ жители города. Как считают в общественной организации, сейчас их эксплуатация небезопасна для жизни и здоровья граждан.

В итоге орловский штаб ОНФ официально выступил с инициативой проведения ремонта лестниц Тургеневского моста.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56504

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.08.2019

Орлу сделают «подарок» на День знаний

1
08.08.2019

В Орле проводили эвакуацию из-за пожара

08.08.2019

Прокуратура протянула руку помощи опекунам детей-сирот

08.08.2019

Правительство Орловской области нашло способ не допустить роста госдолга

08.08.2019

МВД сообщило подробности уголовных дел, возбуждённых по заявлениям «обманутых дольщиков»

$ USD65.1299(+0.04)09.08
€ EUR73.0432(+0.15)09.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online