Лестницы на Тургеневском мосту в Орле не ремонтировались 48 лет
08.08.2019
Об этом напомнило региональное отделение «Народного фронта».
Мост открыт в 1971 году. С этого времени он не ремонтировался (за исключением асфальта на проезжей части). Сейчас лестницы, ведущие на мост, являются одним из самых изношенных элементов конструкции.
На состояние лестниц пожаловались в ОНФ жители города. Как считают в общественной организации, сейчас их эксплуатация небезопасна для жизни и здоровья граждан.
В итоге орловский штаб ОНФ официально выступил с инициативой проведения ремонта лестниц Тургеневского моста.
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