Лестницы на Тургеневском мосту в Орле не ремонтировались 48 лет

Об этом напомнило региональное отделение «Народного фронта».

Мост открыт в 1971 году. С этого времени он не ремонтировался (за исключением асфальта на проезжей части). Сейчас лестницы, ведущие на мост, являются одним из самых изношенных элементов конструкции.

На состояние лестниц пожаловались в ОНФ жители города. Как считают в общественной организации, сейчас их эксплуатация небезопасна для жизни и здоровья граждан.

В итоге орловский штаб ОНФ официально выступил с инициативой проведения ремонта лестниц Тургеневского моста.