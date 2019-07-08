«Лепесток» пожаловался в орловское УФАС на закупку противогазов
08.07.2019
Средства защиты на общую сумму 60,4 тысячи рублей закупает ГУП «Дорожная служба».
Пермское ООО «Лепесток» сообщило в Антимонопольную службу о невыполнимых требованиях, заложенных в условиях аукциона. Как утверждает компания, закупщик указал, что противогазы должны соответствовать двум ГОСТам, при этом один из них отменён, а другой не распространяется на гражданские изделия такого рода.
Кроме того, ООО «Лепесток» сообщило о том, что в описании закупки указываются конкретные фильтры, производимые только одним предприятием.
Областное Управление ФАС рассмотрит жалобу 15 июля.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55830
Другие новости раздела
$ USD63.5841(+0.18)06.07
€ EUR71.6593(+0.12)06.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?