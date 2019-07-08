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  3. «Лепесток» пожаловался в орловское УФАС на закупку противогазов

«Лепесток» пожаловался в орловское УФАС на закупку противогазов

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08.07.2019

Средства защиты на общую сумму 60,4 тысячи рублей закупает ГУП «Дорожная служба».

Пермское ООО «Лепесток» сообщило в Антимонопольную службу о невыполнимых требованиях, заложенных в условиях аукциона. Как утверждает компания, закупщик указал, что противогазы должны соответствовать двум ГОСТам, при этом один из них отменён, а другой не распространяется на гражданские изделия такого рода.

Кроме того, ООО «Лепесток» сообщило о том, что в описании закупки указываются конкретные фильтры, производимые только одним предприятием.

Областное Управление ФАС рассмотрит жалобу 15 июля.

Теги:ОрёлОрловская область

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