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  3. Леонид Якубович передал привет бабушке орловчанина с «Поля чудес»

Леонид Якубович передал привет бабушке орловчанина с «Поля чудес»

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24.09.2019

Житель посёлка Кромы Павел Дроняев принял участие в знаменитом телешоу федерального «Первого канала». Выпуск вышел в эфир 20 сентября.

Орловчанин вошёл в первую из трёх троек игроков и крутил барабан первым. Правда, пройти в финал ему не удалось. Однако мужчине дали возможность подарить ведущему программы Леониду Якубовичу «гостинцы» — в том числе домашнего приготовления.

Также Леонид Якубович, по просьбе орловчанина, передал привет и пожелал долгих лет жизни его бабушке Валентине Захаровне.

Теги:Орловская областьПоле Чудес

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