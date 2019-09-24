Леонид Якубович передал привет бабушке орловчанина с «Поля чудес»

Житель посёлка Кромы Павел Дроняев принял участие в знаменитом телешоу федерального «Первого канала». Выпуск вышел в эфир 20 сентября.

Орловчанин вошёл в первую из трёх троек игроков и крутил барабан первым. Правда, пройти в финал ему не удалось. Однако мужчине дали возможность подарить ведущему программы Леониду Якубовичу «гостинцы» — в том числе домашнего приготовления.

Также Леонид Якубович, по просьбе орловчанина, передал привет и пожелал долгих лет жизни его бабушке Валентине Захаровне.