Лечить детей с ДЦП в Орловской области станет намного проще

Научно-клинический медицинский центр имени Круглой получил в своё распоряжение около 50 единиц высокотехнологичной медицинской техники. Такой подарок учреждению сделал меценат — компания «Главпродукт». Она выделила необходимые средства.

Техника поступила в отделение медицинской реабилитации. Теперь в отделении есть всё необходимое оборудование для проведения кинезиотерапии, эрготерапии, войта-терапии, механотерапии, массажа, лечебной физкультуры. Эти направления используются при реабилитации детей с ДЦП и лечении многих других заболеваний.

Под решение данных задач отведён целый этаж в новом корпусе НКМЦ.

Новая медицинская техника — это мягкие модули, многофункциональные мячи, шведские стенки с профилактором Евминова, тренажёры Гросса, динамические вертикализаторы, ортезы, утяжелители, костюмы «Гравистат», канадские опорные трости, а также разнообразные тренажёры для детей разных возрастов. Оборудование произведено в России, США, Дании и Израиле.