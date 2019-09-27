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Орел27.09.2019 Пятница 12:23
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  3. Квартиры «АИЖК Орловской области» продают «с молотка»

Квартиры «АИЖК Орловской области» продают «с молотка»

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27.09.2019

На торги выставлена недвижимость, принадлежащая компании-банкроту «АИЖК Орловской области». Это 16 квартир в доме, который АИЖК строило в посёлке Колпна (каждая продаётся отдельным лотом), а также одна квартира в Орле (на Октябрьской, 26) — двухкомнатная, площадью 77,4 квадратных метра, со стартовой стоимостью 262 тысячи рублей.

Также отдельным лотом реализуется башенный кран, принадлежавший компании. Его стартовая цена — 5 миллионов 229 тысячи 600 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября. Сам аукцион состоится 31 октября.

Теги:Орловская областьАИЖК Орловской областиторгиаукцион

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